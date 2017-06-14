Немецкие учёные рассказали об истории изготовления Шигирского идола на Среднем Урале

Шигирскому идолу более 11 тысяч лет. Фото: Александр Исаков

Немецкие учёные рассказали о точном возрасте Шигирского идола и технологии его изготовления на научно-практической конференции в Екатеринбурге 13 июня, сообщает "Российская газета".

Учёные из восьми стран прибыли в Екатеринбург на конференцию "Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии", чтобы представить результаты последних исследований самой древней деревянной скульптуры в мире. Масштабное исследование скульптуры проводилось в Германии.

Немецкие учёные уточнили возраст Шигирского идола, который оказался на полторы тысячи лет древнее, чем предполагалось ранее: исследования, проведённые в 2014-2015 годах, показали, что Шигирскому идолу более 11 тысяч лет.

Кроме этого, специалисты выяснили, что древние уральцы вырезали пятиметрового идола из ствола лиственницы с помощью кремневых тёсел, затем шлифовали скульптуру тремя разными стамесками. Голову Шигирского идола обрабатывали инструментом, сделанным из челюстей бобра, после чего готового идола поставили на постамент. Когда-то скульптура упала в озеро, а затем оказалась под слоем торфа.

Уникальную скульптуру нашли 24 января 1890 года во время добычи золота на глубине четырёх метров на территории Шигирского торфяника, который расположен в районе современного Кировграда.