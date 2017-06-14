Уральский музыкант Владимир Шахрин рассказал о своей дачной жизни на передаче "Вечерний Ургант"

Уральский музыкант Владимир Шахрин рассказал о дачной жизни на передаче "Вечерний Ургант". Фото: "Вечерний Ургант", 834-й выпуск от 13.06.2017

Вчера, 13 июня, в эфир вышла передача "Вечерний Ургант" с участием уральского музыканта, основателя и лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина. В ходе интервью с Иваном Ургантом музыкант рассказал о том, как он совмещает жизнь рок-звезды с дачным хозяйством.

Владимир Шахрин привёз ведущим программы берёзовые веники из Екатеринбурга, которые сам заготовил.

- Лето сейчас такое, что на даче в основном растёт трава, я её кошу. Также подкрашиваю заборы. Я не очень понимаю, как на моём участке другой человек будет делать за меня работу. Работать люблю под пение птиц. Быть рок-звездой с утра до вечера это дико утомительно, несколько раз в месяц мне этого хватает, - рассказал Владимир Шахрин о своей дачной жизни.

На шоу обсуждалось также и то, как меняется рок-музыка.

- Когда мы выходим на сцену, я часто говорю, обращаясь к зрителям, что перед ними выступает "ансамбль старинной музыки". Это музыка прошлого века, все каноны, стандарты уже придуманы. Рок-музыка перестала развиваться, это сформировавшийся жанр, - поделился своим мнением уральский музыкант.