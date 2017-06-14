Суд оставил под арестом до 28 июля водителя виновника гибели двух девочек под Белоярским

Водитель этого автомобиля "Хонда", убив двух девочек, пытался скрыться с места ДТП. Фото: отделение пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Свердловский областной суд принял решение оставить до 28 июля под стражей водителя, убившего в конце мая двух девочек-подростков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 28 мая на автодороге от станции Глубокое до Бобровского (недалеко от Заречного). Пьяный шофёр за рулём автомобиля «Хонда» вылетел с дороги на обочину, где в тот момент шли две девочки (14-15 лет).

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет.