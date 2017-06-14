На Среднем Урале второй человек умер от укуса клеща

На Среднем Урале второй человек умер от укуса клеща. Фото: Александр Исаков

На Среднем Урале скончался ещё один человек от укуса клеща. 70-летний житель посёлка Алтынай Сухоложского района не был привит от клещевого вирусного энцефалита, а также не получал иммуноглобулин с профилактической целью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В начале июня в Екатеринбурге медики зафиксировали первый случай летального исхода от клещевого энцефалита: умерла 68-летняя непривитая пациентка.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 МО. Значительное превышение среднеобластного показателя регистрируется в Талицком ГО, Асбестовском ГО, Рефтинском ГО, Пышминском ГО, Слободо-Туринском МР, Ирбитском МО, Байкаловском МР, Тугулымском ГО.

- На 13 июня зарегистрировано 16 тыс. 278 свердловчан, пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 2016 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. С предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 84 человека, лабораторно подтверждены 9 диагнозов. С диагнозом «Клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализированы 224 человека, диагноз лабораторно подтверждён у 72 человек, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Добавим, к 13 июня в Свердловской области акарицидные обработки проведены на 8 132 га, что составляет 90,3% от подлежащих обработке площадей.