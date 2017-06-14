Областная газета
Общество 14 июня 2017, 10:54

На Среднем Урале второй человек умер от укуса клеща

Средний Урал, Свердловская область, Екатеринбург, посёлок, Алтынай, Сухоложский район, укус, клещ, смерть, летальный исход, пенсионер

На Среднем Урале второй человек умер от укуса клеща. Фото: Александр Исаков

На Среднем Урале скончался ещё один человек от укуса клеща. 70-летний житель посёлка Алтынай Сухоложского района не был привит от клещевого вирусного энцефалита, а также не получал иммуноглобулин с профилактической целью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В начале июня в Екатеринбурге медики зафиксировали первый случай летального исхода от клещевого энцефалита: умерла 68-летняя непривитая пациентка.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 МО. Значительное превышение среднеобластного показателя регистрируется в Талицком ГО, Асбестовском ГО, Рефтинском ГО, Пышминском ГО, Слободо-Туринском МР, Ирбитском МО, Байкаловском МР, Тугулымском ГО.

- На 13 июня зарегистрировано 16 тыс. 278 свердловчан, пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 2016 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. С предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 84 человека, лабораторно подтверждены 9 диагнозов. С диагнозом «Клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализированы 224 человека, диагноз лабораторно подтверждён у 72 человек, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Добавим, к 13 июня в Свердловской области акарицидные обработки проведены на 8 132 га, что составляет 90,3% от подлежащих обработке площадей.

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Областная газета Свердловской области

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