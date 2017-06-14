Опасных животных законодательно запретят держать дома. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Россиянам законодательно запретят содержать дома опасных животных. Госдума вынесла соответствующий законопроект на второе чтение.

Как сообщает "Российская газета", речь в законопроекте пойдёт о крупных животных, таких как лев или тигр. Тем, у кого дома обитают животные вроде шиншилл, игуан или черепах, волноваться не стоит. Точный список запрещённых животных выйдет вместе с законопроектом. При этом за содержание животных из этого списка будут установлены санкции.

В законопроекте будет прописана норма содержания подобных животных. Их смогут приобретать только профессионально подготовленные организации. При этом отдельно прописано, что те животные из списка, которые поселятся в домах и квартирах до 1 июня 2018 года, смогут остаться со своими хозяевами до конца жизни.