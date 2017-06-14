МЧС продолжает ожидать новый ураган на Среднем Урале

МЧС продолжает ожидать ураган на Среднем Урале. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели продлили предупреждение о непогоде в отдельных районах Свердловской области на 14 июня. Сегодня синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, дождь, грозу и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Предупреждение о непогоде направлено в органы власти и местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.

"В период непогоды свердловчанам рекомендуется отложить загородные поездки и походы, исключить работы на открытом воздухе и на высоте, вовремя грозы обесточить все электроприборы и закрыть окна, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций, не пытаться найти укрытие под деревьями", - напомнили о мерах безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, ранее спасатели ожидали ураган 13 июня. При этом синоптики также прогнозируют по-настоящему летнюю жару на Среднем Урале до конца нынешней недели.