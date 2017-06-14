В России запустили новую программу по экспорту образовательных услуг для привлечения студентов-иностранцев

В российских вузов скоро станет больше студентов-иностранцев. Фото: Алексей Кунилов

В России запустили новую программу по экспорту образовательных услуг, благодаря которой количество иностранных студентов в российских вузах увеличится с 200 тысяч до 710 тысяч к 2025 году, сообщает "Российская газета".

Сейчас в высших учебных заведениях в России на дневных отделениях обучаются 200 иностранных студентов. Благодаря реализации новой программы их количество увеличится до 310 тысяч спустя три года, до 710 тысяч - к 2025 году, при этом половина иностранцев будет проходить обучение на дополнительных образовательных программах.

Университеты благодаря новой программе получат значительную прибыль. Ожидается, что через три года доходы вузов должны увеличиться с 84 до 135 миллиардов рублей, к 2025 году - до 373 миллиардов рублей.

Профориентационную работу с возможными абитуриентами будут проводить ещё в школе. Будут развиваться дополнительные образовательные программы для школьников-иностранцев, которые посещают летние международные лагеря, вузы по программам поддержки талантливых детей, а также в специализированных сетевых школах и университетах.

Так, к маю 2018 года в лагерях "Океан", "Артек", "Смена" и "Орлёнок" будут сформированы международные смены. К 2019 году во многих российских вузах появятся летние программы дополнительного образования для школьников-иностранцев. Кроме этого, планируется увеличить количество слушателей онлайн-курсов на русском языке в три раза через 8-9 лет. Для студентов-иностранцев упростят правила въезда и выезда, трудоустройства и стажировки во время обучения в России. Вузы откроют международные управления, которые будут курировать иностранных студентов во время их проживания в стране.

Кроме этого, в сети будет создана единая площадка с информацией обо всех вузах и других образовательных учреждениях, готовых принять студентов-иностранцев.

За активное международное сотрудничество вузы, школы и колледжи получат налоговые льготы.