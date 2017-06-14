В Свердловской области нашли пропавшего в лесу четырёхлетнего Диму

Четырёхлетний Дима пропал 10 июня. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Поисковики обнаружили четырёхлетнего Диму живым неподалеку от болота, сообщил "ОГ" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

О том, что ребенка нашли в семи километрах от штаба, сообщил сегодня утром один из поисковых отрядов. По словам Валерия Николаевича, пропавшего Диму обнаружили в районе линии электропередач рядом с болотом. Состояние мальчика измождённое и тяжёлое, ребёнок нуждается в срочной госпитализации.

Сейчас полиция и МЧС решают вопрос с вертолётом.

Четырехлётний мальчик пропал на берегу Рефтинского водохранилища 10 июня. В масштабной поисковой операции участвовали более 500 тысяч человек - сотрудники МЧС, полицейские, водолазы и волонтёры. Были задействованы служебные собаки и различная техника, в том числе для исследования водохранилища. Было возбуждено уголовное дело.