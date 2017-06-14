На очередной этап «Гонки героев» в Нижнем Тагиле заявилось свыше 2000 человек

«Гонка героев» привлекает самых смелых. Фото: Александр Исаков

На очередной этап «Гонки героев», который пройдёт 24 июня на горе Белой в Нижнем Тагиле, уже заявилось более двух тыс. участников. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам директора региональной «Гонки героев» Юрия Жилинского, специально для участников этого забега с экстремальной полосой препятствий (рвы, колючая проволока, висячие мосты и так далее) организован трансфер из Екатеринбурга. 24 июня с 7 до 10 часов будут курсировать автобусы от Южного автовокзала в столице Урала до горы Белой в Нижнем Тагиле. В обратный путь транспорт станет отправляться с 17 до 19 часов.