В Екатеринбурге прокуратура обязала вернуть дому купца Денисова исторический облик. Соответствующий иск уже удовлетворён в суде.

Здание на перекрёстке улиц Вайнера и Куйбышева в Екатеринбурге должно снова обрести облик доходного дома М.М. Денисова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проведённой недавно проверки было замечено, что индивидуальный предприниматель значительно изменил внешний вид памятника культуры, в котором разместился ресторан быстрого питания. За сохранность доходного дома купца Денисова новый хозяин поручился три года назад. Кроме изменения внешнего вида, собственник сделал ремонт, который не был ни с кем согласован. В подобных случаях, когда дело касается объекта культурного наследия, вносить изменения внешнего вида без согласования нельзя.