С начала года судебные приставы запретили выезжать 19 тысячам свердловчан из-за долгов

С начала года судебные приставы запретили выезжать 19 тысячам свердловчан из-за долгов. Фото: Александр Зайцев

С начала года судебные приставы временно ограничили право выезда в отношении 19 тыс. 384 свердловчан из-за долгов. Общая сумма их задолженности превысила 29 млрд 174 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Ограничения вводились в соответствии со ст. 67 ФЗ "Об исполнительном производстве" (Временные ограничения на выезд должника из РФ).

По информации УФССП России по Свердловской области, 4 тыс. 544 человека – должники по алиментным обязательствам, 1 тыс. 238 - не заплатили за услуги ЖКХ, неплательщики штрафов ГИБДД - 1 тыс. 415 свердловчан, имеющие задолженность по кредитам – 4 тыс. 397 человек.

- Данная принудительная мера применяется, как правило, в отношении злостных неплательщиков, которые скрываются от судебных приставов и укрывают своё имущество. Таким образом, многие должники Свердловской области не смогут провести летний отпуск за границей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, узнать о задолженности и оплатить её можно на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» (www.r66.fssprus.ru), а также на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru). Оплатить долг можно и с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney, либо распечатать квитанцию для её последующей оплаты в банке.