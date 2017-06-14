Областная газета
Общество 14 июня 2017, 15:15

Более трех тысяч свердловчан станут обладателями коронарных паспортов

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Чтобы сердце было здоровым, нужно вовремя диагностировать его недуги. Фото: Павел Ворожцов

До конца 2017 года 3300 жителей Свердловской области получат коронарные паспорта с данными о состоянии сердца.

Перед этим будущие обладатели коронарных паспортов пройдут обследование, на которое бюджет Свердловской области выделит 49,99 млн рублей, сообщается в документах конкурса на определение подрядчика, опубликованного на сайте госзакупок 13 июня. Заказчик - Уральский институт кардиологии.

Во время обследования специалисты проведут оценку кардиологического здоровья 3300 свердловчан с использованием модели коронарного паспорта. Полторы тысячи пациентов будут обследоваться амбулаторно, ещё 1800 человек пройдут обследование с предварительной визуализацией сосудов в стационаре.

Комплексное обследование здоровья трёх тысяч человек будет завершено к 25 декабря 2017 года. Каждый из пациентов пройдёт диагностику в течение трёх дней, после чего получит электронную медкарту с информацией о состоянии своего сердца, рекомендациями кардиолога и индивидуальной программой по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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Областная газета Свердловской области

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