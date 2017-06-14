По результатам ЕГЭ около половины свердловских выпускников получили «отлично» по математике

19 июня юные свердловчане будут сдавать экзамены по химии и истории. Фото: Александр Зайцев

По результатам Единого госэкзамена 48% выпускников свердловских школ получили высший балл по математике базового уровня. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, ЕГЭ по этой дисциплине оценивается по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Кроме того, по итогам ЕГЭ по информатике и ИКТ, который оценивается по 100-балльной системе, 278 человек набрали свыше 80 баллов. По географии один школьник получил 100 баллов, ещё пять выпускников — более 80 баллов.

19 июня свердловские одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по химии и истории.