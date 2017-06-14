"Урал" подписал контракт с голкипером Ярославом Годзюром

Футбольный клуб "Урал" второй день подряд радует болельщиков активной селекционной работой. Сегодня стан "шмелей" пополнил экс-голкипер грозненского "Терека" Ярослав Годзюр.

32-летний голкипер начинал профессиональную карьеру в украинском клубе "Черногора". В сезоне 2006/2007 играл за "Крылья Советов", однако не провёл ни одного матча за основу самарского клуба.

Ярослав Годзюр известен своими выступлениями за "Терек". В стан грозненской команды Ярослав перешёл в 2008 году и провёл за неё 98 матчей, в которых пропустил 129 мячей.

Примечательно, что Годзюр имеет двойное гражданство: украинское и российское. Так как голкипер не был заигран за основную сборную Украины, в чемпионате России он не является легионером.

Напомним, что вчера "Урал" объявил о возвращении в клуб защитника Адесойе Ойеволе.