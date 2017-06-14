Областная газета
Земства 14 июня 2017, 15:51

В Екатеринбурге перекроют улицу Мельникова

Центральный стадион

О перекрытии улицы Мельникова сообщат заранее. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге перекроют улицу Мельникова. Перекрытие не будет масштабным, оно продлится не более 10 дней.

Перекрытие улицы Мельникова пройдёт в начале июля. Ограничение транспортного движения в Екатеринбурге проходит из-за реконструкции Центрального стадиона накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако, как сообщает мэрия, масштабные перекрытия закончились. Администрация Екатеринбурга прислушивается к рекомендациям ГИБДД. Так, улица Репина была открыта на день раньше запланированного. Транспортную сеть в районе Центрального стадиона планируют открывать всё больше.

Самые крупные работы уже завершены, на благоустройство территории понадобится ещё месяц. Его обещают провести без масштабных перекрытий.

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Областная газета Свердловской области

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