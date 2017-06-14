Средний Урал вошёл в пятёрку лидеров среди регионов России по темпам газификации села

Благодаря строительству новых газопроводов, жизнь многих тысяч уральцев становится комфортнее. Фото: Алексей Кунилов

Средний Урал вошёл в ТОП-5 лучших регионов России по газификации сельских территорий. Об этом стало известно на заседании в Минсельхозе РФ, посвящённом выполнению программы «Развитие сельских территорий в России: социальная и инженерная инфраструктура».

Как сообщает областной департамент информполитики, федеральное министерство оценивало работу субъектов РФ, исходя из объёма привлечения региональных инвестиций на один рубль средств, выделенных из федерального бюджета. Средний Урал по этому показателю оказался одним из лидеров.

В нынешнем году на газификацию сёл и деревень Свердловской области запланировано 88 млн рублей. Из них 19 млн рублей — из федеральной казны, 61 млн — из областной, 8 млн — из местных бюджетов. Это позволит к концу года сдать в эксплуатацию 16,5 км газораспределительных сетей.