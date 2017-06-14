В Красноуральске суд вынес приговор крановщику за гибель рабочего

Халатность на производстве стала темой для судебного разбирательства. Фото: Александр Исаков

В Красноуральске суд вынес приговор машинисту металлургического цеха ОАО "Святогор" Сергею Серову, по вине которого летом 2016 года на предприятии погиб стропальщик, сообщили сегодня в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла утром 28 июня 2016 года. В во время работы мостового электрического специального крана оборвался канат главного подъёма, после чего крюк крана рухнул на стропальщика металлургического цеха. Мужчина погиб на месте.

Во время расследования ЧП выяснилось, что канат крана оборвался из-за нарушения правил безопасности: машинист Серов допустил кран к работе на опасном объекте, не проверив механизмы крана и исправность аппаратуры, тормозов подъёмного механизма, сигнального прибора и устройств безопасности. При этом Серов знал о неисправности механизма, но не предпринял никаких мер и продолжил работу на кране.

Красноуральский городской суд признал Сергея Серова виновным и приговорил его к двум годам колонии-поселения.