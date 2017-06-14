В Екатеринбурге за май переустановили более 150 дорожных знаков

В Екатеринбурге за май установили 158 знаков "Пешеходный переход". Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге за май установили 52 дорожных знака "Пешеходный переход", сообщили сегодня в администрации города.

Власти Екатеринбурга продолжают работу по восстановлению дорожных знаков и повышению безопасности на улицах города. Так, в течение мая дорожные службы установили 52 новых дорожных знака "Пешеходный переход", специалисты Центра организации дорожного движения также установили 106 аналогичных знаков, ещё 123 дорожных знака, повреждённых во время ДТП, были восстановлены.

Сотрудники центра ведут плановую работу по монтажу старых светофоров, восстанавливают и устанавливают новые светофоры и искусственные дорожные неровности.