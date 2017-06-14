В Екатеринбурге перекладывают теплотрассу 1992 года

Общая протяжённость теплотрассы более 700 метров. Фото: пресс-служба ЕТК

В Екатеринбурге на улице Вокзальная проводят реконструкцию тепловой магистрали, построенной в 1992 году. Общая протяжённость теплотрассы больше 700 м.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, на улице Вокзальная проводится перекладка трубопровода общей протяжённостью более 700 м. Работы ведёт компания "Газмонтаж", они должны завершиться к 19 июля. Старые трубы были проложены в 1992 году, к сегодняшнему дню они отслужили свой нормативный срок. Материал, из которого сделаны новые трубы, позволит видеть места повреждений без раскопок, а лишь с помощью датчиков, на глубине до 1,5 м.

Всего за лето 2017 года в Екатеринбурге планируется заменить более 70 км сетей. Следующим будет трубопровод по улице Фурманова от Московской до 8 Марта и трубы по улице Решетникова. При этом горячую воду жителям Екатеринбурга отключать не будут.