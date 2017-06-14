В зоопарке Екатеринбурга появится новое кафе с верандой для посетителей

В зоопарке Екатеринбурга на месте снесённой кормокухни построят новое кафе. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке построят кафе и веранду для посетителей на месте снесённого здания старой кормокухни, сообщили сегодня в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке снесли здание кормокухни с кафе и гаражом, построенное ещё в 1926 году. Строение технически устарело и находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение начать масштабный ремонт кормокухни с элементами реконструкции. Перед сносом отдел кормления с технологическим оборудованием перевели во временное помещение, где персонал зоопарка сможет полноценно работать.

После капитального ремонта на первом этаже нового здания разместится кормокухня, сотрудники которой каждый день готовят более 700 различных рационов для питомцев зоопарка. На втором этаже для посетителей откроется семейное кафе на 200 мест, в котором также будут проходить культурно-массовые мероприятия.

Гости зоопарка смогут перекусить не только в самом кафе, но и на прилегающей летней веранде.