В свердловских лесах за год стало на 1000 больше лосей и на 2000 — косуль

По уральским лесам сейчас бегает 37 тысяч косуль. Фото: Станислав Савин

За последний год заметно увеличилось количество диких животных в лесах Среднего Урала. Лосей стало больше на тысячу, а косуль — на две тысячи.

Как сообщает областной департамент информполитики, на заседании охотсовета при правительстве региона стало известно, что в свердловских лесах сейчас насчитывается 45 тыс. лосей (в 2016 году было 44 тыс.) и 37 тыс. косуль (в 2016-м — 35 тыс.). Количество кабанов и медведей не изменилось. Как и в прошлом году, в уральских лесах проживают 18 тыс. кабанов и 3 тыс. медведей.

С точки зрения директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, такие данные государственного мониторинга за 2017 год говорят об эффективности работы по защите животного мира Среднего Урала.