Для уральских дельфинов построят газопровод

В аквариуме скоро станет теплее благодаря газопроводу. Фото: Павел Ворожцов

Дельфинарию, который строится в Екатеринбурге, проведут газ. Проведение газопровода было утверждено на публичных слушаниях.

Для котельной дельфинария проведут линейный газопровод. Как сказано в протоколе публичных слушаний, он будет размещён по улице Щербакова в Екатеринбурге. На слушаниях также был принят проект межевания и планировки территории. Общая площадь проекта 3 га. Планируется, что общая протяжённость подземного газопровода будет 106,5 м с трубами диаметром 50 мм.

Участниками публичных слушаний могли стать жители домов в зоне проекта межевания и люди, интересы которых может затронуть стройка. Согласно утверждённому проекту, границы газопровода не затронут территорию жилой застройки. Свердловчане не высказали возражений, так что проект газопровода для дельфинов был безоговорочно утверждён.