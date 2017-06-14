Областная газета
Общество 14 июня 2017, 17:40

Для уральских дельфинов построят газопровод

Водный мир

В аквариуме скоро станет теплее благодаря газопроводу. Фото: Павел Ворожцов

Дельфинарию, который строится в Екатеринбурге, проведут газ. Проведение газопровода было утверждено на публичных слушаниях.

Для котельной дельфинария проведут линейный газопровод. Как сказано в протоколе публичных слушаний, он будет размещён по улице Щербакова в Екатеринбурге. На слушаниях также был принят проект межевания и планировки территории. Общая площадь проекта 3 га. Планируется, что общая протяжённость подземного газопровода будет 106,5 м с трубами диаметром 50 мм.

Участниками публичных слушаний могли стать жители домов в зоне проекта межевания и люди, интересы которых может затронуть стройка. Согласно утверждённому проекту, границы газопровода не затронут территорию жилой застройки. Свердловчане не высказали возражений, так что проект газопровода для дельфинов был безоговорочно утверждён.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская