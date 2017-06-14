Известный российский боксёр Сергей Ковалёв может получить гражданство США

Известный российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может получить гражданство США. Об этом рассказал промоутер Андрей Шкаликов.

По словам Шкаликова, Ковалёв уже на днях может стать гражданином США. У боксёра в Америке куплен дом, однако английским языком челябинец полностью не владеет.

Напомним, что 17 июня Сергей Ковалёв вновь выйдет на ринг. В Лас-Вегасе «Крашер» сойдётся со своим недавним обидчиком Андре Уордом. Поединок будет носить статус реванша, на кону будут стоять три пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Ранее всеми титулами владел Ковалёв, однако после того, как судьи единогласно отдали победу в первом поединке боксёров Уорду, именно американец стал обладателем титулов.