В столовой УрГЮУ нашли кишечную палочку

Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки столовой Уральского государственного юридического университета нашли нарушения санитарных норм, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Проверку университетской столовой организовали после жалобы, поступившей в Роспотребнадзор. Во время проверки выяснилось, что в пищеблоке университета не соблюдались условия хранения и транспортировки продуктов, а также температурно-влажностный режим. Сотрудники столовой не проходили своевременно медосмотр и вакцинацию и нарушали требования к технологическим операциям, которые исключают загрязнение пищи.

Кроме этого, анализы смывов, взятых с технологического оборудования и посуды, показали наличие кишечной палочки.

По результатам проверки руководство университета оштрафовали на 170 тысяч рублей. Руководитель УрГЮУ получил представление с требованием устранить нарушения.