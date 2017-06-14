Людмила Бабушкина поздравила лучших медработников Среднего Урала

Награждение лучших медработников Свердловской области. Фото: пресс-служба Заксобрания

Сегодня в Уральском государственном театре эстрады прошло награждение лучших медработников Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Награждение коснулось работников разного профиля, от медсестёр до врачей-онкологов и анестезиологов.

«Все, кто работает в здравоохранении, пришли по призванию, по-другому в медицине невозможно. Наряду с высокотехнологичной помощью, в районных больницах помощь жителям оказывают врачи и фельдшеры, которые не имеют такого современного оборудования, как коллеги в крупных городах, тем не менее, они с такой же преданностью, отдачей лечат жителей муниципальных образований, и делают это хорошо", – сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.