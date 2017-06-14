Евгений Куйвашев в Париже представил заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Евгений Куйвашев в Париже проводит встречи в рамках 161-й сессии Генассамблеи МБВ. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня в Париже глава Свердловской области Евгений Куйвашев провёл презентацию российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Это мероприятие состоялось на 161-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.

Как сообщает областной департамент информполитики, одновременно с екатеринбуржцами свои конкурсные заявки представляли жители Осаки (Япония), Баку (Азербайджан) и самого Парижа (Франция). Однако Евгений Куйвашев уверен, что у столицы Урала есть высокие шансы завоевать право проведения одной из самых престижных выставок мира.

— ЭКСПО-2025, вне всякого сомнения, станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы. Мы являемся надёжным партнёром и, если нам будет предоставлена возможность провести Всемирную универсальную выставку в 2025 году, мы пройдём весь путь до конца и сделаем её успешной, — сказал он.