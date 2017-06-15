Областная газета
Общество 15 июня 2017, 07:20

На Среднем Урале сгорел очередной автомобиль

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В ночь на 15 июня на Среднем Урале сгорел Москвич-2141 на площади шести квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля в Артинском ГО на автодороге Арти - Большие Карзи поступило в диспетчерскую в 00:08. На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:25, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 00:35, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, в ночь на 14 июня в Екатеринбурге сгорел ВАЗ - 21099 на улице Прибалтийская на площади шести квадратных метров.

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Областная газета Свердловской области

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