Три четверти россиян заявили о необходимости прямой линии с Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба Кремля

Три четверти россиян (74%) заявили о необходимости прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. При этом 57% респондентов считают, что её проведение влияет на положение дел в стране, согласно данным Фонда "Общественное мнение".

Ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет сегодня, 15 июня, в 12:00 по московскому времени. Она будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Программа станет пятнадцатой для Владимира Путина.

Согласно исследованию, 58% опрошенных планируют посмотреть "Прямую линию". При этом 18% россиян считают, что её можно проводить реже или вовсе обойтись без неё.

По мнению 57% респондентов, с помощью ежегодной программы "решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему", "президент узнаёт о проблемах людей", "власти на местах начинают работать лучше", "это укрепляет доверие между президентом и народом", "люди получают ответы на свои вопросы". 29% не видят связи между "Прямой линией" и делами в государстве.

Добавим, 59% россиян не хотели бы задавать вопрос Владимиру Путину, в то же время 7% спросили бы о пенсиях, 5% — о повышении зарплаты, по 3% — о социальной защите и льготах, борьбе с ростом цен, экономических проблемах, вопросах ЖКХ, борьбе с безработицей.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов в 53 субъектах РФ.