В 2016 году россияне потратили на запчасти для грузовиков 415 миллиардов рублей

В 2016 году россияне потратили на запчасти для грузовиков 415 миллиардов рублей. Фото: Александр Зайцев

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", россияне в 2016 году потратили на запчасти для грузовиков 415 млрд руб. При этом лидерство принадлежит таким запчастям, как шины, масла и топливные системы.

Общий объём вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в прошлом году превысил 231 млн единиц различных деталей. При этом ёмкость рынка шин оценивалась на сумму в 148 млрд руб. (36% от общей ёмкости рынка компонентов в финансовом исчислении).

В 2016 году для обслуживания парка грузовиков потребовалось около 163 млн литров различных масел, на что было затрачено почти 39 млрд руб. На третьем месте находятся запчасти, предназначенные для топливных систем, на которые россияне выделили 30 млрд руб.