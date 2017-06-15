Израильский писатель Давид Гроссман получит международную Букеровскую премию

В Лондоне назван победитель международной Букеровской премии 2017 года. Им стал писатель из Израиля Давид Гроссман за книгу «Лошадь входит в бар» («A Horse Walks Into a Bar»), сообщается на сайте премии.

Помимо Давида Гроссмана, в список потенциальных победителей вошли четыре автора из Европы и ещё один из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос Оз (Израиль).

Добавим, международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. Она присуждается за произведение, опубликованное на английском языке.