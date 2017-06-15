Владимиру Путину пришло почти два миллиона вопросов. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 15 июня, в 12:00 по московскому времени стартует ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Президенту России пришло уже порядка 1 млн 800 тыс. вопросов, сообщает Вести.ru.

Около половины поступивших вопросов — телефонные звонки, ещё 370 тыс. — СМС, 280 тыс. обращений пришли через социальные сети. У желающих задать вопрос ещё есть время. О том, как это сделать можно узнать здесь: www.oblgazeta.ru.

Добавим, три четверти россиян (74%) заявили о необходимости прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. При этом 57% респондентов считают, что её проведение влияет на положение дел в стране.

Отметим, рекордной по продолжительности стала программа 2013 года (4 часа 47 минут). Президент России тогда ответил на 85 вопросов.