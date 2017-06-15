Свердловчанка скончалась в больнице после ДТП на пешеходном переходе

Пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской области.

В Белоярском районе автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшая скончалась в больнице, сообщили сегодня в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла около 13:00 часов 14 июня на 4 км трассы Мезенское - Заречный. 30-летний водитель за рулём "Форда" не успел остановиться перед женщиной, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу города Заречного с серьёзными травмами.

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Врачи не смогли помочь женщине - вечером того же дня она скончалась. ГИБДД проводит проверку по факту аварии.