Областная газета
Экономика 15 июня 2017, 10:22

Стоимость литра бензина Аи-95 в России поднялась выше 40 рублей

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Горючее для российских автомобилей обходится всё дороже. Фото: Павел Ворожцов

Средняя цена за литр бензина Аи-95 превысила 40 рублей, также подорожали летнее дизельное топливо и Аи-92, сообщает "Интерфакс" 14 июня.

Цены на топливо в России выросли за минувшую неделю с 4 по 11 июня. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго, средняя стоимость литра бензина Аи-95 выросла на 9 копеек и превысила 40 рублей.

Средняя цена бензина Аи-92 подорожала на 16 копеек и достигла 37,35 рублей за литр, стоимость повысилась во всех регионах Уральского округа. Летнее дизельное топливо выросло в цене в среднем на 8 копеек, его стоимость составила 38,17 рублей за литр.

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