Областная газета
Экономика 15 июня 2017, 10:31

До 2021 года на развитие газовой инфраструктуры Свердловской области привлекут около 5 миллиардов рублей

Свердловская область, газификация

В течение ближайших четырёх лет доступ к газу получат ещё около 20 тыс. свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Руководство Среднего Урала планирует до 2021 года привлечь на развитие газовой инфраструктуры региона около 5 млрд рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики по итогам заседания, которое провёл заместитель директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Максим Лобанов.

Благодаря заявленной сейчас программе строительства новых газопроводов на Среднем Урале, голубое топливо придёт в 13 населённых пунктов. Доступ к сетевому природному газу получат свыше 20 тыс. бытовых потребителей. По словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, в ходе этой работы протяжённость межпоселковых газопроводов и распределительных сетей в нашем регионе увеличится на тысячу километров.

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Областная газета Свердловской области

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