До 2021 года на развитие газовой инфраструктуры Свердловской области привлекут около 5 миллиардов рублей

Руководство Среднего Урала планирует до 2021 года привлечь на развитие газовой инфраструктуры региона около 5 млрд рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики по итогам заседания, которое провёл заместитель директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Максим Лобанов.
Благодаря заявленной сейчас программе строительства новых газопроводов на Среднем Урале, голубое топливо придёт в 13 населённых пунктов. Доступ к сетевому природному газу получат свыше 20 тыс. бытовых потребителей. По словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, в ходе этой работы протяжённость межпоселковых газопроводов и распределительных сетей в нашем регионе увеличится на тысячу километров.