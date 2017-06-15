Две церкви XVIII века в Верхотурье переданы Екатеринбургской епархии. Фото: МУГИСО

Церковь Знамения (ул. Свердлова, д. 9 а) и Покровская церковь (ул. Клубная, д. 6, а, а1, а2) в Верхотурье, находящиеся в собственности Свердловской области, безвозмездно переданы Екатеринбургской епархии. Об этом сообщает Министерство по управлению госимуществом региона (МУГИСО).

В МУГИСО отмечают, что это позволит использовать верхотурские церкви по назначению в качестве культовых религиозных сооружений.

«Распоряжением Правительства Свердловской области в соответствии с ФЗ №73-ФЗ и № 327-ФЗ в собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия РПЦ безвозмездно переданы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности Свердловской области - здание «Церковь Знамения» и здание «Покровская церковь»», - говорится в сообщении МУГИСО.

Отметим, обе церкви отнесены к объектам культурного наследия регионального значения. Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» был построен в 1781 году на месте прежней деревянной, сгоревшей в 1778 году церкви. В 1930–1940-х годах церковь была закрыта, разобраны второй этаж и колокольня. Сейчас требуется проведение реставрационных работ, степень сохранности без учёта физического износа составляет не более 30%. Площадь здания - 237,2 кв. м.

Добавим, здание «Покровской церкви» общей площадью 341,7 кв. м. входит в состав памятника «Покровский женский монастырь». Церковь построена на средства прихожан, в советское время в здании размещалась городская баня. В конце 1990-х годов к церкви надстроена колокольня.