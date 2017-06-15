В ночь на 16 июня екатеринбуржцы увидят Сатурн и его спутник Титан

В ночь на 16 июня в небе над Екатеринбургом покажется Сатурн. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ночь на 16 июня Земля приблизится к Сатурну на минимальное расстояние - 1 353 млн км. Уральцы смогут разглядеть в бинокль, зрительную трубу или небольшой телескоп кольца планеты и её спутник Титан невысоко над горизонтом, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Сатурн можно было наблюдать с начала июня, 10 июня Луна прошла чуть севернее планеты.

- Сатурн был хорошо виден с начала июня в южной части неба около 01:00 до рассвета. В ближайшие несколько лет он будет находиться невысоко над горизонтом. Противостояния Сатурна с Солнцем, которое в этом году приходится на 15 июня, 13:00 по московскому времени, повторяются раз в 378 дней. Раскрытие колец довольно большое, они наиболее ярки в дни противостояния, поэтому их можно легко увидеть в зрительную трубу, - рассказал Владилен Санакоев.

Добавим, Сатурн находится дальше всех планет, которые можно увидеть с Земли невооружённым глазом. Жёлтые и золотые полосы, которые видны в атмосфере планеты в телескоп, являются результатом супербыстрых ветров, скорость которых достигает 2 000 км/ч. День на этой планете длится 10 часов 34 минуты.