Основой репертуара станут спектакли Александра Баргмана. Фото: Фото Фрол Прилучный

В конце июня Тюменский большой драмтеатр приедет в Екатеринбург с гастролями. Побывать на спектаклях гостей можно будет с 28 июня по 2 июля. Информационным партнёром театра стала "Областная газета".

Последний раз театр приезжал с гастролями в Екатеринбург в 2010 году.

Как сообщила пресс-служба Свердловского театра драмы, основой репертуара гастролей станут спектакли режиссёра Александра Баргмана.

Откроет гастроли 28 июня визитная карточка театра – спектакль "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". На следующий день Тюмень представит "С любимыми не расставайтесь": текст Александра Володина переплетается со стихами Бориса Пастернака, Бориса Рыжего, Александра Башлачёва. Дальше свердловчан ждёт "Ханума". Постановка с таким же названием есть в Екатеринбурге, но, как сказал директор тюменского театра Сергей Осинцев: "Уверены, это позволит зрителям Екатеринбурга сравнить два совершенно разных спектакля". Последними станут спектакли "Метод Гренхольма" Жорди Гальсерана и "Ветер в тополях" Жеральда Сиблейраса.

По словам Сергея Осинцева, "Ни один спектакль нашего театра нельзя назвать скучным. Все они подарят зрителю бурю разнообразных эмоций. Несмотря на то, что мы — самый большой драматический театр России и один из старейших театров Сибири и Урала, у нас очень молодая, жизнерадостная, активная труппа, способная выполнять любые задачи режиссёра и удивлять самого искушённого зрителя".