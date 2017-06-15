Областная газета
Общество 15 июня 2017, 11:48

Муниципальный транспорт Екатеринбурга будет развиваться по принципам «Гринпис»

Екатеринбург, транспорт

С точки зрения экологов, автобусы должны уступить своё лидерство троллейбусам и трамваям. Фото: Александр Исаков

Екатеринбург намерен стать первым городом в России, который провозгласит принципы «Гринпис» об экологизации городского транспорта. Такой меморандум будет сегодня подписан в горадминистрации.

Как пояснила пресс-секретарь главы Екатеринбурга Виктория Мкртчан, документ совместно разработали эксперты городского комитета по экологии и международной организации «Гринпис Россия». В нём идёт речь о развитии в столице Урала транспорта на электротяге (трамвай, троллейбус и метро). Кроме того, предусмотрено расширение зелёных зон в городской черте, создание инфраструктуры для удобства пешеходов и велосипедистов.

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Областная газета Свердловской области

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