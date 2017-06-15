Скончался актёр Алексей Баталов

В одной из московских больниц в ночь на четверг скончался народный артист СССР Алексей Баталов на 89-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника актёра Владимира Иванова.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провёл в больнице. В январе 2017 года он серьёзно повредил ногу, перенёс операцию. Затем его снова госпитализировали с осложнениями после протезирования сустава. Врачи оценивали его состаяние как "средней тяжести". С мая он проходил реабилитацию.

Добавим, Алексей Баталов - российский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Он сыграл в таких известных картинах, как "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли". В качестве режиссёра Баталов поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка", "Игрок".