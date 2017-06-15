В 2017 году УрФУ примет на бюджет 255 аспирантов

В УрФУ впервые пройдет день открытых дверей для аспирантов. Фото: пресс-служба УрФУ

В этом году Уральский федеральный университет впервые проведёт день открытых дверей для желающих поступить в аспирантуру, сообщили в пресс-службе вуза. Зачислить в вуз планируется более 250 аспирантов.

Уникальное мероприятие для желающих заниматься наукой состоится в университете 17 июня. Выпускники магистратуры и специалитета смогут познакомиться с возможностями вуза и перспективами для аспирантов УрФУ. Кроме этого, посетителям дня открытых дверей расскажут, что нужно сделать, чтобы стать аспирантом университета.

По словам проректора УрФУ по науке Владимира Кружаева, в вузе созданы все условия для аспирантов: высокий уровень исследователей, научных руководителей, программы поддержки аспирантов. В УрФУ имеется крупная библиотека и современная лабораторная база, аспиранты могут получать гранты, публиковаться в научных журналах, проходить стажировку как в России, так и за границей. Желающие также могут получить жильё в общежитии, посещать спортивно-оздоровительный комплекс вуза. Для семейных аспирантов при вузе работают детсад и детский оздоровительный лагерь.

В 2017 году УрФУ примет аспирантов на 255 бюджетных мест по 30 направлениям. Самые востребованные из них - "Информатика и вычислительная техника", "Химические науки", "Техника и технологии строительства", "Электроника, радиотехника и системы связи", "Машиностроение", "Техносферная безопасность", "Управление в технических системах".

Начало мероприятия в 11.00 17 июня в конференц-зале Уральского энергетического института УрФУ, адрес: улица Софьи Ковалевской, 5, Т-216.