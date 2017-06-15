Областная газета
Экономика 15 июня 2017, 12:46

Свердловские металлурги за январь-март 2017 года на треть увеличили экспорт своей продукции

Свердловская область, промышленность, экспорт

Продукция свердловских металлургов особенно востребована в железнодорожном машиностроении. Фото: Павел Ворожцов

По итогам первого квартала 2017 года промышленные предприятия Среднего Урала, увеличили экспорт металлургической продукции на 34% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Основной поток свердловской металлургической продукции идёт в США, Великобританию, Бельгию, Грецию, Нидерланды, Чехию и Сербию.

По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева, есть серьёзные основания ожидать дальнейшего роста промышленного экспорта из Свердловской области. Дело в том, что по предложению Российского экспортного центра Средний Урал в 2017 году выступит в качестве пилотного субъекта РФ по внедрению Регионального экспортного стандарта.

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Областная газета Свердловской области

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