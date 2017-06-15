В Уральском аграрном госуниверситете появилась уникальная специальность

С 2017 года в Уральском государственном аграрном университете появится новая специальность на инженерном факультете - "электрооборудование и электротехнологии", на которой будут готовить высококвалифицированные кадры для управления современной сельскохозяйственной техникой, сообщили "ОГ" в вузе.

До сих пор по профилю "электрооборудование и электротехнологии" можно было получить средне-специальное образование в Ирбитском аграрном техникуме, а агроинженеров со знанием электротехнологий приглашали на работу в Свердловскую область из других регионов. Между тем агропромышленный комплекс Свердловской области развивается: на полях работает высокотехнологичная техника, в животноводческих комплексах - современное автоматизированное оборудование, оснащение предприятий пищевой перерабатывающей промышленности - одно из лучших в стране.

Поэтому высока потребность в высококвалифицированных сотрудниках, которые способны поддерживать эффективность и работоспособность оборудования и режимы работы автоматизированного оборудования, а также вести техническую документацию.

Студентам, поступившим в 2016 году на инженерный факультет по направлению "агроинженерия", в начале 2017 года предложили пойти в экспериментальную группу на новую специальность по электрооборудованию, рассказала пресс-секратарь УрГАУ Юлия Филимонова. Один из студентов экспериментальной группы поделился с "ОГ" своими впечатлениями от учебы на новой специальности:

- Мне всегда было интересно электричество, поэтому с радостью согласился пойти в экспериментальную группу со специализацией электрооборудование. Тем более новое направление в профессии открывают. Думаю, это перспективно. Пока с другими студентами по направлению "Агроинженерия" предметы одинаковые были на 1 курсе. Единственное, на лекциях по физике нам делали акцент на нашем профиле. Специальные предметы с уклоном на электротехнологии, сказали, будут на следующих курсах. Полагаю, дальше будет ещё интереснее учиться, - рассказал Никита Махаев, студент 1 курса инженерного факультета УрГАУ.

В 2017 году УрГАУ наберёт группу студентов на специальность агроинженерия, которые будут обучаться по профилю "электрооборудование и электротехнологии". 10 мест в группе будут бюджетными. Всего в 2017 году университет зачислит более двух тысяч человек.

По итогам 2016 года УрГАУ попал в топ-5 самых востребованных сельскохозяйственных вузов России. 98,7 процента выпускников университета получила направление на работу после учебы.