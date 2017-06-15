Областная газета
Общество 15 июня 2017, 14:09

В Екатеринбурге с 1 июля отменят шесть маршрутов общественного транспорта

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В Екатеринбурге с 1 июля отменят шесть маршрутов общественного транспорта. Фото: Александр Зайцев

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.



В Екатеринбурге с 1 июля отменят шесть маршрутов общественного транспорта (№010, 024, 034, 063, 067 и 070), на замену им придёт 13 маршрутов. В августе закончится срок действия шести договоров, столько же выставят на торги, а с сентября по ноябрь аукцион объявят ещё для трёх маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии города. 

К новым перевозчикам предъявят следующие требования: автобусы должны быть средней и большой вместимости, оборудованы GPS-датчиками, системой информирования пассажиров о температурном режиме, техническом и санитарном состоянии ТС. При этом возраст транспорта не должен превышать 5 лет, минимум один автобус на маршруте должен быть оборудован средствами для перевозки маломобильных граждан. 

- Изменения в транспортном обслуживании в этом году вызваны необходимостью выполнения 220 ФЗ, окончанием действий договоров с перевозчиками, а также современными требованиями по организации транспортного обслуживания (в том числе социального стандарта), - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, с 1 июля специалисты Центра организации дорожного движения начнут отслеживать работу ЕТТУ и МОАП. Коммерческий транспорт планируется подключить к системе до конца 2017 года.

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Областная газета Свердловской области

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