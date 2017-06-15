В Екатеринбурге запустили цех по производству автоматических гальванических линий

Линию, которую продемонстрировали на открытии цеха, отправят на пермское предприятие «Редуктор-ПМ». Фото: Владимир Мартьянов

Московское предприятие ООО «КР Групп» и чешское предприятие «ESA plating RU s.r.o» будут заниматься совместным производством автоматических гальванических линий на Среднем Урале. Сегодня в Екатеринбурге торжественно открыли цех, где планируют выпускать до 30 гальванических линий в год

Как отметил гендиректор «КР Групп» Андрей Михайлов, частично продукция будет производиться здесь, частично — на площадках чешских партнёров. В первую очередь компании ориентируются на российских заказчиков, но также ведут работу в странах СНГ. Основные покупатели — это машиностроительные предприятия, заводы, связанные с авиастроением и судостроением. На данный момент, до сентября цех загружен работой.

Гендиректор «ESA planting RU s.r.o» Зденек Марек подчеркнул, что оборудование будет работать с поддержкой чешских специалистов, которые обеспечат качество выпускаемой продукции, монтажных работ и эксплуатации.

Генконсул Чешской Республики и Екатеринбурге Йозеф Маршичек, гендиректор "КР Групп" Андрей Михайлов и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Фото: Владимир Мартьянов

- Это архинеобходимое производство на Свердловской области, поскольку замыкается на основную, перспективно развивающуюся отрасль — машиностроение. Евгением Куйвашевым поставлена задача — посмотреть, насколько мы может собственными промышленными предприятиями обеспечить качество производства непродовольственных товаров. А без качественных покрытий не будет работать ни один агрегат, ни один узел, - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По словам генконсула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичека, после трёх лет спада товарооборот между Свердловской областью и Чешской республикой вырос на треть: растёт экспорт, импорт, количество совместных предприятий и производственных мощностей. Как отметил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, сейчас многие говорят о санкциях и рецессии в мировой экономике, однако предприятия «КР Групп» и «ESA plating RU s.r.o», которые относятся к представителям малого и среднего бизнеса, уже строят планы по дальнейшему развитию.