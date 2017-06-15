Владимир Путин сообщил о рекордно низкой инфляции в России

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Фото: официальный сайт Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Президент России Владимир Путин сообщил о рекордно низкой инфляции в нашей стране. Такое заявление он сделал сегодня, выступая на «Прямой линии».

— В настоящее время у нас зафиксирована инфляция в 4,1%. Такого в новейшей истории страны ещё не было. Кроме того, такие данные позволяют предполагать, что по итогам 2017 года мы достигнем целевого показателя в 4%, — сказал глава государства.

Одновременно он сообщил о хорошем темпе роста золотовалютных резервов страны и увеличения притока инвестиций.