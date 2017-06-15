Областная газета
Политика 15 июня 2017, 14:33

Владимир Путин: рецессия в российской экономике закончилась

Владимир Путин сообщил о завершении рецессии в экономике России

Владимир Путин рассказал о завершении рецессии в экономике России. Фото: пресс-служба Кремля.

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Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017
15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».



Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что экономика страны прошла этап рецессии.

По словам Президента РФ, три квартала подряд в России наблюдается рост ВВП: в конце прошлого года рост составил 3%, в первом квартале 2017-го - 5%, за апрель этого года - 1,4%. В стране растёт промышленное производство, наблюдается рост инвестиций в основной капитал, ипотечных кредитов, продаж автомобилей, несырьевого экспорта, золотовалютных резервов.

Кроме этого, как ранее сообщала "ОГ", наблюдается рекордно низкая инфляция.

Также растёт продолжительность жизни, в три раза снизилась материнская смертность, в четыре - младенческая. Всё это, по словам Президента РФ, говорит о том, что период рецессии в экономике завершился.

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Областная газета Свердловской области

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