Владимир Путин прокомментировал массовые увольнения губернаторов. Фото: пресс-служба Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Президент России Владимир Путин прокомментировал массовые увольнения губернаторов, выступая на «Прямой линии».

- Многие губернаторы сами поставили вопрос о том, чтобы сменить род деятельности. А где-то жители регионов захотели перемен. Справляются или не справляются губернаторы со своими обязанностями? Должны справляться. У них есть большой опыт в управлении, а также жизненный опыт, - сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что в российских регионах сегодня не всё просто с финансами, поэтому федеральный бюджет помогает субъектам. Кабмин зарезервировал 50 млрд руб. для выравнивания ситуации в социальной сфере регионов.