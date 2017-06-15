Владимир Путин назвал санкции «обоюдоострым оружием»

Владимир Путин не считает санкции большой проблемой для России. Фото: официальный сайт Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

«История России показывает, что мы и жили под санкциями на протяжении всей нашей истории», — сказал Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на «Прямой линии». Он назвал введённые против нашей страны ограничительные меры «обоюдоострым оружием».

По мнению главы государства, на экономике нашей страны сказались не столько санкции, сколько произошедшее одновременно с ними снижение цен на нефть, газ и другую продукцию.

В целом же Владимир Путин подчеркнул, что у введения санкций против России были и значительные плюсы для экономики нашей страны. Необходимость провести импортозамещение ускорило развитие нескольких отраслей.

— У нас реально начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная сфера, авиастроение, фармацевтика, тяжёлое машиностроение. Я уж не говорю про сельское хозяйство, где рост достиг 3%, — подчеркнул глава государства.