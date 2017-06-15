В Первоуральске сотрудники полиции спасли жизнь мужчине

В Первоуральске сотрудники полиции спасли жизнь мужчине. Фото: Отдел МВД России по городу Первоуральску

В Первоуральске сотрудники полиции спасли жизнь 48-летнему мужчине, у которого начался эпилептический припадок на улице Трубников возле дома №50. Полицейские вызвали скорую помощь и оказали доврачебную помощь, сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по городу Первоуральску.

- У пострадавшего начались судороги, посинело лицо, постепенно пропадало дыхание. Старший лейтенант Евгений Камзолов вызвал скорую помощь, а его коллега младший лейтенант Александр Курт приступил к оказанию доврачебной помощи. В результате грамотных и оперативных действий мужчина вновь начал самостоятельно дышать, - рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Первоуральску.

Мужчина госпитализирован, сейчас его здоровью ничто не угрожает.