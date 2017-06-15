Областная газета
Политика 15 июня 2017, 15:21

Владимир Путин: «У меня второй внук недавно родился»

Владимир Путин, "Прямая линия"

Владимир Путин рассказал всей стране о своих внуках. Фото: официальный сайт Кремля

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Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017
15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».



Выступая сегодня на «Прямой линии», Президент России Владимир Путин раскрыл тайны своей семейной жизни. Он сказал: «У меня второй внук недавно родился».

Первый внук, по словам главы государства, уже посещает детский сад.

— Понимаете, я не хочу, чтобы они росли «принцами крови». Стоит мне сегодня сказать их имя и возраст, то они сразу же окажутся в центре общественного внимания. А я хочу, чтобы они жили обычной жизнью, — сказал Владимир Путин.

Он рассказал, что дочери трудятся в сферах науки и образования, ведут жизнь, никак не связанную с политикой.

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Областная газета Свердловской области

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